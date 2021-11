Saint-Gall : Une écurie réduite en cendres, tous les animaux ont pu être sauvés

Un incendie s’est déclaré jeudi vers 4 h 30 à Untereggen (SG). La plupart des animaux qui étaient dans une étable ont pu être sauvés.

Jeudi vers 4 h 30, les forces de secours ont été alertées pour un incendie dans une ferme à Untereggen (SG). Les flammes et la fumée étaient visibles de loin. À leur arrivée, les pompiers ont constaté que la grange située au-dessus de l’étable avait entièrement brûlé. Les habitants du rural ont réussi à faire sortir les bêtes. Quarante et une vaches et des veaux ont pu être mis à l’abri. Il n’est pas certain que tous les animaux ont survécu.