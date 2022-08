Une édition automnale du Caprices tout en hauteur

L’endroit abritera en journée deux dancefloors, le premier sous tente sur la terrasse, le second dans le club du lieu, qui fonctionneront simultanément. «Cette configuration permet de faire jouer plus de DJ et ainsi de pouvoir programmer des artistes un peu moins connus à des créneaux horaires plus valorisants que celui de l’ouverture», explique Maxime Léonard, fondateur et directeur artistique du Caprices.