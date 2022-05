Etats-Unis: Une édition imbrûlable de «La servante écarlate» mise aux enchères

États-Unis : Une édition imbrûlable de «La servante écarlate» mise aux enchères

Pour lutter contre la censure aux États-Unis, Margaret Atwood a mis aux enchères une édition imbrûlable de son célèbre romain «La servante écarlate».

En vente sur internet jusqu’au 7 juin, cette édition particulière, fabriquée à partir de papier résistant au feu, avait fait mardi l’objet de cinq offres, la plus élevée à 45’000 dollars. Les recettes seront versées à l’organisation PEN America, qui soutient les auteurs et artistes en danger dans le monde et lutte contre la censure, ont précisé Sotheby’s et l’éditeur Penguin Random House.