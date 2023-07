Montreux Jazz Festival: Une édition sans problème majeur de sécurité

Les 250’000 spectateurs se sont tenus à carreau. Ici, le producteur et DJ Boris Way sur la Terrasse Ibis Music lors du Montreux Jazz festival 2023.

Circulez, il n’y a rien à voir! Tout s’est relativement bien passé pour les 250’000 spectateurs de la 57e édition du Montreux Jazz Festival. Malgré une légère hausse des cas de vols (14) et des bagarres (30), «aucun problème sécuritaire majeur ne s’est produit dans l’enceinte du festival», indiquent conjointement la Police cantonale vaudoise, la Police Riviera et la Fondation du MJF dans un communiqué lundi.

Diminution des déchets sauvages

Le Service des espaces publics de la ville de Montreux a constaté une nette diminution de déchets sauvages par rapport à 2019 et 2022. Le personnel de la voirie et des espaces verts intervenait très tôt le matin, pour nettoyer le périmètre du festival, soit environ 1 km de quais et de parcs. L’effectif se situait entre 20 personnes le week-end et 25 personnes en semaine.