Vietnam : Une effroyable chute de 50 mètres, puis le miracle

Tombée du 12e étage de son immeuble, une fillette de 2 ans a survécu grâce au réflexe héroïque d’un livreur qui passait par là, dimanche à Hanoi.

Sans la moindre hésitation, le livreur s’est précipité hors de sa camionnette et a grimpé sur un toit de 2 mètres de haut au pied de l’immeuble, cherchant la meilleure position pour tenter de rattraper l’enfant. Des images impressionnantes montrent la petite fille lâcher prise et chuter de 12 étages. Le toit sur lequel Manh avait grimpé était en mauvais état et le jeune homme a perdu l’équilibre au même moment. Par miracle, le trentenaire est parvenu à se propulser vers l’avant, et la victime a atterri sur ses genoux. L’impact a laissé une bosse sur le toit.