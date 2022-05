Etats-Unis: Une Eglise balance la liste d’agresseurs sexuels présumés

États-Unis : Une Église balance la liste d’agresseurs sexuels présumés

La principale Église protestante américaine a publié un document de 205 pages répertoriant ses membres ayant fauté.

Document connu

Deux décennies de «résistance»

Jeudi, la Southern Baptist Convention a déclaré espérer que «les églises utiliseraient cette liste de façon proactive pour protéger et prendre soin des plus vulnérables d’entre nous». Ce scandale, impliquant près de 400 pasteurs, bénévoles et éducateurs sur deux décennies, et plus de 700 victimes, avait été mis au jour en 2019 grâce aux investigations de deux quotidiens texans, le Houston Chronicle et le San Antonio Express-News. La Southern Baptist Convention, avec un réseau de milliers d’églises, compte plus de quinze millions de membres, surtout dans le sud des États-Unis.