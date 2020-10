Asie : Une élection présidentielle pour la forme au Tadjikistan

Emomali Rakhmon, qui dirige d’une main de fer depuis le Tadjikistan depuis 1992, devrait être réélu pour un nouveau mandat de sept ans dimanche.

Emomali Rakhmon, le président du Tadjikistan, en 2017. AFP

Les électeurs du Tadjikistan sont appelés aux urnes dimanche, pour une élection présidentielle sans surprise que devrait remporter le chef de l’État sortant, Emomali Rakhmon. Il est opposé à quatre adversaires, considérés comme des opposants de pure forme.

L’autoritaire dirigeant de ce pays d’Asie centrale devrait, à 68 ans, être élu pour un nouveau mandat de sept ans et ainsi devenir le dirigeant à la plus grande longévité dans l’ancien espace soviétique. Sa candidature avait été proposée en août par les syndicats tadjiks. Ils avaient expliqué leur décision par le fait qu’Emomali Rakhmon a contribué à la «restauration de l’unité nationale, de la paix et de la stabilité» dans ce pays miné par une guerre civile meurtrière dans les années 1990.

Le fils aîné du président, Roustam Emomali, 32 ans, est le maire de la capitale tadjike Douchanbé et président depuis avril du Sénat, la chambre haute du Parlement. Selon la loi tadjike, dans le cas où le président de la République ne serait plus en mesure de gouverner, c’est le président du Sénat qui est censé le remplacer et devenir chef d’État par intérim.

«Illusion de campagne»

Le rôle de ses adversaires à l’élection est «de donner une illusion de campagne à ce qui serait sans cela un non-événement», estime John Heathershaw, professeur de relations internationales à l’université d’Exeter au Royaume-Uni. Les bureaux de vote devaient ouvrir dimanche à 03h00 (heure suisse) et fermer à 17h00. Les résultats sont attendus lundi matin.

Dirigé d’une main de fer par Emomali Rakhmon depuis 1992, le Tadjikistan, pays le plus pauvre d’Asie centrale avec plus de neuf millions d’habitants, n’a jamais organisé d’élections considérées comme honnêtes par les observateurs occidentaux. Le pays, frontalier de l’Afghanistan, a connu une guerre civile entre le pouvoir pro-communiste et des rebelles intégristes musulmans, qui a fait plus de 100’000 morts entre 1992 et 1997.