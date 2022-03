Genève : Une élève et une prof du Cycle de Pinchat agressées

Voici deux semaines, une altercation entre filles à la sortie de l’établissement scolaire a dégénéré. L’épisode s’inscrit dans un contexte de tensions.

Une enseignante et une élève du Cycle d’orientation de Pinchat ont été agressées voici deux semaines à la sortie de l’établissement, révèle la «Tribune de Genève». La jeune fille a été blessée au genou et victime d’une commotion cérébrale, à la suite d’une altercation avec une camarade. La professeure, qui avait tenté de s’interposer, a aussi été prise à partie. La police a dû intervenir. Deux plaintes pénales ont été déposées. L’assaillante a été interpellée, suspendue et mise à disposition du tribunal des mineurs.