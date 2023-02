France : Une élève infirmière disparaît, un suspect confie «une bêtise»

Héléna Cluyou n’a plus donné signe de vie depuis le 29 janvier, à sa sortie d’une disco du port de Brest. Les soupçons se portent sur un homme de 36 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours.

L’enquête sur la disparition d’une étudiante de 21 ans, il y a une semaine à Brest, a connu une «accélération», a annoncé dimanche le procureur, en indiquant qu’un suspect avait évoqué une «bêtise» et un «accident» avant de tenter de se suicider.

«Commis une bêtise»

«L’enquête a connu une accélération», a annoncé d’emblée le procureur de Brest Camille Miansoni, en début de conférence de presse. Confirmant des informations du quotidien régional Le Télégramme, le magistrat a raconté qu’un Brestois de 36 ans avait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises, vendredi et samedi, après avoir confié à des proches «avoir commis une bêtise, que sa vie était finie» et que «c’était un accident».

Héléna Cluyou, jeune élève infirmière qui aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février, n’a plus donné signe de vie depuis dimanche 29 janvier à 5h20 du matin, à sa sortie du One Club, une discothèque du port de Brest. Elle était toujours introuvable une semaine après sa disparition. Une image de vidéosurveillance, prise à 6h42 du matin, la montre marchant dans une rue de Brest, entre la discothèque et le domicile de ses grands-parents où elle habitait.