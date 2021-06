Berne - Une élue alerte sur la nécessité de recenser les féminicides

Révolution du mot «féminicide»

La définition généralement admise du «féminicide» est l’homicide volontaire d’une femme. Il existe cependant des définitions plus larges, qui incluent tout meurtre de filles ou de femmes au simple motif qu’elles sont des femmes, statue un rapport de l’OMS. Si son acceptation est de plus en plus courante dans les médias, le terme ne figure dans aucun document officiel de la Confédération.