Suisse : Une élue demande de bannir les sucreries près des caisses

La conseillère nationale genevoise Laurence Fehlmann Rielle souhaite que les magasins suppriment les friandises aux abords des caisses des magasins. Le Conseil fédéral l’approuve.

42% des Suisses en surpoids ou obèses

En Suisse, des organisations de consommateurs ont aussi présenté cette revendication avec un certain succès puisque plusieurs enseignes ont installé des «caisses pour familles» où il n’y a pas de sucreries «mais de nombreuses grandes surfaces n’ont pas donné suite à cette idée», souligne la Genevoise dans son interpellation. Or 42% de la population est actuellement en surpoids ou obèse en Suisse, note-t-elle. Il faut donc à tout prix protéger les enfants dès leur plus jeune âge en essayant de les habituer à consommer des produits équilibrés le plus vite possible, estime-t-elle.