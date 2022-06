Transports publics: Une élue fribourgeoise veut un billet à 40 francs pour les familles

L’élue souligne que depuis fin janvier 2022, les prix de l’essence et du diesel ne cessent d’augmenter en Suisse en raison de la reprise économique et de la guerre en Ukraine. Or le prix élevé des carburants plombe le budget des familles, relève-t-elle. Raison pour laquelle elle propose d’instaurer de nouvelles offres à leur intention. Elle suggère ainsi la création d’une carte journalière à 40 francs pour les familles.