Système des retraites: Une élue genevoise veut fusionner 1er et 2e piliers

Stefanie Prezioso, 53 ans, est professeure à la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne. Elle siège au National depuis décembre 2019. 20min/Monika Flueckiger

Les femmes de gauche combattent farouchement la réforme AVS 21 qui sera soumise au peuple le 25 septembre. Un comité issu des milieux féminins économiques, scientifiques, agricoles, culturels et politiques a d’ailleurs dit, lundi à Berne, tout le mal qu’il pensait de la révision «prématurée et injuste de l’AVS». Mais une autre proposition pour le moins provocatrice d’une femme de gauche n’a pas encore été abordée sous la Coupole: celle de la conseillère nationale Stefanie Prezioso (GE/Ensemble à Gauche). Elle veut tout simplement fusionner 1er et 2e piliers.

La Genevoise a déposé mi-mars une initiative parlementaire pour revoir entièrement le système actuel. Elle propose d’intégrer la prévoyance professionnelle à l’AVS et de supprimer «les cadeaux fiscaux accordés à la prévoyance individuelle (3e pilier), qui favorisent une petite couche de privilégiés aux dépens des recettes publiques», selon elle.

Entre 4000 et 8000 francs par mois

Concrètement, les rentes de cette «AVS+++» devraient être au minimum de 4000 francs et plafonnées à 8000 francs, ce qui permettrait de garantir une retraite équivalant à 75% du dernier salaire, a-t-elle calculé. Pour arriver à financer ces rentes, le taux de cotisation moyen de la prévoyance professionnelle s’additionnerait à celui de l’AVS actuelle et concernerait tous les revenus, y compris ceux de la fortune, et cela pendant toute la durée de la vie active. La fortune totale du 2e pilier, plus de 1000 milliards de francs, serait intégrée au fonds de compensation de l’AVS actuelle.

Alors que les sondages montrent que la révision AVS 21 pourrait être acceptée, sa proposition ne vient-elle pas trop tard? Non, estime-t-elle. Car la réforme de la prévoyance professionnelle est aussi actuellement en discussion à Berne. «C’est le 2e pilier le vrai malade dans ce système. Car avec son système de capitalisation, il va droit dans le mur», estime-t-elle.

Le 2e pilier «le vrai malade»

Et de rappeler que le 2e pilier est tributaire des rendements à long terme sur les marchés, qui ne cessent d’être révisés à la baisse, provoquant une érosion continue des rentes depuis 2000. «Et il n’a aucun caractère solidaire-redistributif. Il maintient les inégalités sociales et discrimine fortement les femmes», critique-t-elle. Alors que l’écart des rentes AVS touchées par les femmes et les hommes est actuellement de 2,7%, il est de 63% pour le 2e pilier, rappelle-t-elle d’ailleurs dans son texte.

Sa proposition d’«AVS+++» a été cosignée par plusieurs parlementaires socialistes et Verts. Mais personne à droite. «Je ne me fais pas beaucoup d’illusions. Mon texte risque fort d’être rejeté en commission, reconnaît-elle. Mais quand on plante des petites graines, elles finissent par germer. Il a fallu plus de 50 ans de débats pour que l’AVS soit enfin mise sur pied.»