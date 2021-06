États-Unis - Une élue met les Talibans, Israël, les États-Unis et le Hamas dans le même panier

États-Unis : Une élue démocrate et musulmane dans la tourmente

L’élue américaine de la Chambre des représentants, réfugiée somalienne et musulmane, Ilhan Omar, était critiquée jeudi pour des propos sur Israël, notamment.

La pression montait jeudi sur une élue démocrate du Congrès américain, Ilhan Omar, déjà épinglée par le passé pour ses propos sur Israël et désormais critiquée par ses propres collègues pour avoir mis «sur un plan d’égalité» l’État hébreu, les États-Unis, le Hamas et les Talibans.

L’élue de la Chambre des représentants, réfugiée somalienne et musulmane, dénonce, elle, des attaques «islamophobes» et défend ses déclarations, sorties selon elle de leur contexte: une audition parlementaire du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

La polémique enfle

Fait rare, un groupe d’élus démocrates et de confession juive de la Chambre a publié un communiqué mercredi soir critiquant durement leur collègue, cible régulière de l’ire des républicains et de Donald Trump. «Mettre sur un plan d’égalité les États-Unis et Israël avec le Hamas et les Talibans est aussi insultant qu’erroné», a écrit la douzaine de parlementaires.