Lignes Pied-du-Jura-Genève: Une élue réclame un geste commercial pour les usagers CFF lésés

Le nouvel horaire très controversé des CFF pour 2025 s’invite une fois de plus sous la Coupole à Berne. Après des questions auxquelles a dû répondre lundi le ministre des Transports Albert Rösti, cette fois c’est la conseillère nationale Isabelle Pasquier-Eichenberger qui vient de déposer une motion sur le sujet qui fâche bien des élus en terres romandes. Et elle demande un geste commercial pour les usagers impactés.

L’élue rappelle que «le temps de trajet et le prix sont déterminants dans le choix du moyen de transport». Or avec le nouvel horaire, non seulement les temps de trajets seront augmentés mais en plus une ligne majeure, soit la ligne du Pied-du-Jura, ne desservira plus sans interruption Genève puisqu’il faudra changer la plupart du temps de train à Renens. Ce qui pose problème aux personnes chargées, avec enfants ou âgées, mais aussi aux usagers en général puisqu’en cas de retard, les correspondances n’attendront pas, souligne-t-elle dans sa motion signée par des élus de gauche comme de droite.