Session: Une élue se bat pour le traitement réservé aux ânes

Le Parlement est amené à traiter toutes sortes de sujets. Ainsi, après les crèches, l’AVS ou la LPP et avant le matériel de guerre, le National devait se pencher sur le traitement réservé en Suisse aux ânes, mulets et autres bardots! En effet, Anna Giacometti (PLR/GR) demandait via une motion de réviser la loi pour qu’ils puissent vivre avec leurs congénères. Motion qui a été acceptée mercredi soir par 99 voix contre 75.

L’élue faisait remarquer que la législation actuelle ne fait pas de distinction entre les chevaux et les ânes. Or les ânes appartiennent à une espèce animale à part entière et se distinguent des chevaux non seulement par leur apparence, mais aussi par leur physiologie et leur comportement, a relevé l’élue. «Ânes et chevaux présentent des différences notables dans leur organisation sociale et ils recherchent systématiquement la compagnie d’individus de la même espèce», a-t-elle expliqué.