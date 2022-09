Insolite: Une élue s’inquiète à Berne des dégâts causés par le vautour fauve

Où observer le vautour fauve en Suisse? Selon les spécialistes, ce sont dans les Alpes et les Préalpes vaudoises, fribourgeoises et valaisannes qu’on a le plus de chances de l’apercevoir tournoyer lentement en groupe dans les airs. Le col du Jaun (FR/BE), le lac Noir (FR), le Pic-Chaussy, le massif des Diablerets, la région de Rougemont ou le col de Chaude (VD) sont quelques-uns des «spots» les plus prisés des ornithologues.