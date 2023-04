Trafic routier: Une élue suggère de faire payer 20 francs le passage du Gothard

D’autres tunnels payants en Suisse et à l’étranger

Un péage routier au Gothard ne serait ni une première en Suisse, ni dans les Alpes. Ainsi le passage du grand St-Bernard, entre le Valais et la Vallée d’Aoste, est déjà payant. Il coûte pour une voiture classique 31 francs l’aller et 51 francs l’aller-retour. En France, le tunnel du Mont-Blanc, qui permet lui aussi de rallier l’Italie, coûte 51.50 euros la course simple et 64.20 euros l’aller-retour. Le tunnel de Fréjus, entre la Savoie et l’Italie, coûte lui 29.40 euros l’aller et 36.90 euros l’aller-retour. Enfin, il faut débourser 11 euros pour un passage dans le Brenner, entre l’Autriche et l’Italie.