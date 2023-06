Neuchâtel: Une élue taxée d’antiféminisme pour avoir maintenu les exas le 14 juin

«Le Syndicat des services publics (SSP) dénonce avec force l’attitude clairement antiféministe de Mme Graf, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports (DFDS), (…) qui s’est opposée à la suppression des examens dans les écoles neuchâteloises le 14 juin prochain, empêchant dès lors de nombreux étudiants et apprentis, mais aussi de nombreux enseignants, de participer à la mobilisation nationale en faveur de l’égalité», peut-on lire dans un communiqué de presse cinglant diffusé par le SSP – Région Neuchâtel, vendredi après-midi.

En cause: la non-entrée en matière de l’élue PLR sur la requête déposée par le syndicat fin 2022, demandant la suppression des examens dans le canton de Neuchâtel, le 14 juin, à l’occasion de la grève féministe. «Les trois hautes écoles – UniNE, HE-ARC et HEP-BEJUNE – ont rapidement accepté de supprimer les examens le 14 juin (…). Malheureusement, il n’en a pas été de même du côté de l’État de Neuchâtel. La cheffe de DFDS (…) a tout juste concédé aux directions le droit de s’organiser, si elles le souhaitaient, pour éviter les examens ce jour-là. Malgré nos demandes répétées, Mme Graf a refusé de revoir sa position», regrette le SSP.

Près de 5’500 jeunes en examens

Contactée, Crystel Graf réfute les accusations dont elle fait l’objet. «Les cantons de Fribourg et du Valais ont la même posture, de sorte que ce n’est pas une question partisane», justifie-t-elle en préambule avant de rappeler la position exprimée devant le Grand Conseil en février 2023: «Au niveau du secondaire 2, ce sont des dizaines de milliers d’examens qui sont passés en quelques semaines pour presque 3’000 candidats (…). En filière de maturité professionnelle, il y a plus de 200 élèves qui passeront 10 examens jusqu’au 16 juin. Et enfin dans les filières AFP et CFC, ce ne sont pas moins de 2’250 candidats neuchâtelois et hors-canton qui passeront leurs examens partiels ou finaux durant le mois de juin (…). Il est également à préciser que lorsque les apprentis en mode dual ne sont pas en examens, ils continuent leur travail auprès de leurs entreprises et institutions formatrices», détaille le DFDS avant de rappeler que «les enseignants peuvent participer à la grève aux mêmes conditions que le personnel de l’État.»