Session du Parlement: Une élue veut abaisser la vitesse des camions à 70 km/h

Limiter la vitesse des poids lourds permettrait de diminuer la pollution, affirme-t-elle. Elle rappelle que les camions sont responsables de 4% des gaz à effet de serre produits en Suisse. Or, selon des études, une réduction de la vitesse de 5 km/h permettrait de les réduire de 5%. Sa motion permettrait donc, selon ses calculs, de réduire de 10% des émissions de gaz à effet de serre, soit une économie de plus de 100’000 tonnes de CO2 par an en Suisse.