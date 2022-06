Suisse : Une élue veut tirer un trait sur l’avortement dans le Code pénal

L’écologiste vaudoise Léonore Porchet estime qu’il s’agit avant tout d’un enjeu de santé. Un comité d’opposants brandit déjà la menace d’un référendum.

«Nous appelons la Suisse à considérer l’avortement avant tout comme un enjeu de santé. Dans une société moderne, il n’a plus sa place dans le Code pénal», explique l’élue dans un communiqué. Selon la SSCH, malgré la votation de 2002, «des obstacles et discriminations subsistent, que ce soit au niveau financier, ou au niveau de l’accès aux prestations et à des informations suffisantes et claires (…) De plus, l’interruption de grossesse reste inscrite au Code pénal et ce malgré son statut de prestation médicale faisant partie du catalogue de base de l’assurance maladie. De ce fait, sa stigmatisation et sa condamnation morale perdurent.»