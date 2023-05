Genève: Une embardée en voiture fait deux blessés

Un homme et une femme ont été blessés, jeudi peu avant 23h, dans un accident de la circulation à la rue des Deux-Ponts, dans le quartier de la Jonction. Leur pronostic vital n'a pas été engagé, a précisé la police cantonale. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le conducteur, un Français né en 1938, a perdu la maîtrise de sa voiture alors qu’il circulait en direction du pont de Saint-Georges, sur l’Arve. L’engin est monté sur un terre-plein et a terminé sa course dans un panneau publicitaire. Outre l’homme au volant, l’auto transportait aussi une femme, de nationalité française et née en 1944.