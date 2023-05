Lausanne-Genève: Une embardée sur l’autoroute crée un bouchon géant 

Après avoir heurté la glissière, la voiture a fait un tête-à-queue et s’est retrouvée en sens inverse.

Un accident a paralysé une partie de l’autoroute, vendredi après-midi, entre Lausanne et Genève, en direction du bout du lac. «Une automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté la glissière. La voiture a fait un tête-à-queue se retrouvant en sens inverse au milieu de la chaussée», détaille Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale.

Heureusement, plus de peur que de mal. Aucun autre véhicule n’a été impliqué et la conductrice de 26 ans a été légèrement blessée. «Son pronostic vital n’est pas engagé», précise le communicant. En revanche, les dégâts matériels sur l’auto sont importants et le trafic a été fortement perturbé. Survenu peu avant 14h, à la hauteur de Chavannes-des-Bois, l’accident a nécessité la fermeture des deux voies. Une sortie forcée a été installée peu après Coppet (VD). «C’était un peu compliqué. Il a fallu faire faire demi-tour à plusieurs véhicules bloqués pour les évacuer de l’autoroute. La circulation devrait être rétablie d’ici peu», informait Alexandre Brahier, vers 15h15.