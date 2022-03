Thurgovie : Une émission de TV fournit un nouvel indice pour un meurtre de 2007

En décembre 2007, le corps d’un Égyptien avait été retrouvé criblé de balles et attaché à un bloc de béton dans le lac Barchet à Oberneunforn (TG). Après une émission de TV, la police cantonale a annoncé jeudi, avoir un nouvel indice intéressant.

Le 13 décembre 2007, un Égyptien de 27 ans avant été retrouvé mort par balle dans le lac Barchet à Oberneunforn (TG). Son corps criblé de balles avait été attaché à un bloc de béton. Près de quinze ans plus tard, l’enquête est toujours en cours. Ce mercredi, l’émission de télévision «Aktenzeichen XY… ungelöst» – qui présente sur ZDF des affaires criminelles non résolues et demande à ses téléspectateurs de fournir des informations à ce sujet – a traité l’affaire. Et un nouvel indice a retenu l’attention de la police.