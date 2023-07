Genève : Une employée d’EMS virée après un témoignage sur la RTS

Après enquête administrative, elle a été licenciée fin juin, son employeur invoquant une violation du secret de fonction et un lien de confiance rompu. Avenir Syndical conteste et estime que l’employée n’a fait que rendre publics des faits existants. Le syndicat a annoncé son intention de déposer un recours auprès de la Chambre administrative pour faire annuler le licenciement. Contactée par le quotidien, la production de l’émission indique que ses journalistes sont prêts à témoigner en faveur de l’aide-soignante; elle précise avoir discuté des risques potentiels avec l’employée et de la possibilité de témoigner anonymement: «Elle a clairement dit qu’elle voulait apparaître».