Vevey (VD): l'employée volait les cartes-cadeaux des clients

Trente jours-amende avec sursis. C’est la condamnation d’une vendeuse de Manor qui est parvenue, entre janvier et septembre 2022, à dérober l’équivalent de 1700 francs au nez et à la barbe de ses clients. Tout se jouait lors de l’achat de cartes-cadeaux. Elle encaissait l’argent des victimes et chargeait bel et bien un bon. Mais, au lieu de délivrer la véritable carte, elle leur en remettait une autre totalement vierge. Par la suite, elle utilisait la carte-cadeau désormais chargée pour réaliser des achats personnels, explique «24 heures». Le stratagème a fonctionné à 14 reprises avant que la vendeuse se fasse pincer.