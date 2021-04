Genève - Une encyclopédie interactive pour informer sans juger

Un concept aux possibilités multiples

«Il faut garder ce regard multiple et holistique qui permet aux visiteurs de découvrir un sujet sous différents aspects et de développer une réflexion propre. Cela ne doit pas être récupéré par le médical», relève Yvan Vial. Ce d’autant plus que l’intérêt de «Primipare.ch» réside dans le fait que le concept peut être appliqué à d’autres domaines, comme le précise Alicia Dubuis: «J’ai créé la plateforme. Le contenu, lui, s’adapte à n’importe quel type d’information.»