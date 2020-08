Suède

Une enfant de 12 ans meurt dans une fusillade en pleine rue

Une fillette de 12 ans a été victime d’une balle perdue lors d’un probable règlement de comptes dans la périphérie habituellement paisible du sud de la capitale, à Norsborg.

Depuis les faits, des fleurs et des bougies ont été déposées pour former un coeur sur les lieux du crime, a constaté une journaliste de l'AFP.

Gang criminel

Globalement paisible avec un des taux d'homicide les plus faibles dans le monde, la Suède est confrontée depuis plusieurs années à un problème d'explosions et fusillades visant des bâtiments, des véhicules et, depuis plus récemment, des personnes.