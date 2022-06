Une enfant de Musk ne veut plus porter son nom

Los Angeles : Une enfant d’Elon Musk ne veut plus porter son nom

Vivian Jenna ne souhaite plus rien avoir affaire avec son père et a demandé à la justice de pouvoir prendre le nom de sa mère.

Elon Musk est le père de sept enfants. REUTERS

Visiblement, la relation entre Elon Musk et sa fille Vivian Jenna n’est pas au beau fixe, pour ne pas dire inexistante. Selon des documents déposés devant une cour de Los Angeles et que TMZ a pu consulter, l’adolescente qui a eu 18 ans en avril 2022 ne veut plus porter le même nom de famille que son paternel, visé par une plainte pour avoir négligé des accusations de harcèlement sexuel et de racisme.

Dans sa requête, Vivian Jenna – dont le prénom de naissance est Xavier – demande à pouvoir porter le nom de sa maman, la romancière canadienne Justine Wilson, ainsi qu’à faire reconnaître son changement de sexe et obtenir un nouvel acte de naissance. La jeune femme y précise en outre qu’elle ne vit plus avec son père et qu’elle ne veut plus y être liée de quelque manière que ce soit. Une audience sur le changement de nom et la reconnaissance de son changement de sexe est fixée au vendredi 24 juin 2022, précise TMZ.

Elon Musk, 50 ans, est père de sept enfants. Des jumeaux et des triplés avec Justine Wilson, avec laquelle il a été marié de 2000 à 2008 et une fille et un garçon avec la chanteuse canadienne Grimes.