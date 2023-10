Une enquête ouverte aux Pays-Bas liée aux «polluants éternels»

Les autorités néerlandaises ont ouvert, jeudi, une enquête criminelle contre le géant américain de la chimie Dupont et sa filiale Chemours, accusés d’avoir pollué l’environnement avec des «polluants éternels» néfastes pour la santé. Le parquet a ouvert une enquête après un recours collectif intenté par 2400 personnes contre le chimiste qui détient la marque déposée Teflon, pour la pollution par des substances per et polyfluoroalkylés, appelées PFAS, massivement présentes dans la vie courante (poêles en Teflon, emballages alimentaires, textiles, automobiles …). L’enquête se concentrera la pollution au perfluoro-octanoïque, un composé perfluoré très persistant dans l’environnement et associé à des cas de cancers, d’infertilité et à des dommages environnementaux.