Affaire des fuites: Une enquête parlementaire se penchera sur Alain Berset et le Conseil fédéral

AffaIRE DES FUITES : Il y aura enquête parlementaire sur Alain Berset et le Conseil fédéral

Les commissions de gestion du Parlement veulent enquêter sur l’affaire des fuites et passer les procédures de tout le Conseil fédéral au crible.

Il y aura bel et bien une enquête parlementaire sur Alain Berset dans l’affaire des fuites d’informations pendant la pandémie de Covid. Les Commissions de gestion des chambres, soit les organes de surveillance de l’État, veulent en savoir plus sur ce qu’elles nomment les «indiscrétions» entre le Département de l’intérieur et le patron du groupe Ringier, qui édite notamment «Blick», ont annoncé les présidents des deux commissions mardi devant la presse à Berne.