Cortaillod (NE) : Une enquête pour mesurer l’impact de l’eau polluée sur la santé des citoyens

Entre le 19 et le 26 octobre dernier, l’eau du réseau de la commune de Cortaillod (NE) a été déclarée impropre à la consommation par les autorités communales, au vu de la présence anormale de bactéries E. coli et d’entérocoques. Afin d’en mesurer l’impact global sur la santé de la population de Cortaillod, le Service cantonal de la santé publique (SCSP) lance une enquête sanitaire.

Cette dernière vise à déterminer le nombre de personnes touchées, à connaître leurs symptômes et la date de leur apparition, et à savoir si ces personnes ont consulté un médecin ou se sont rendues en pharmacie pour acheter des médicaments. Pour rappel, deux hospitalisations et plus de 40 appels à la centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) liés à cette contamination avaient été recensés par les autorités carcoies.