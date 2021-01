Liban : Une enquête suisse vise le gouverneur de la Banque centrale

Le gouverneur de la Banque centrale Riad Salamé est nommé dans une enquête sur des transferts d’argent présumés. La demande d’assistance juridique a été adressée via «l’ambassade suisse à Beyrouth».

L’enquête porte sur 400 millions de dollars qui, malgré des restrictions bancaires draconiennes, auraient été transférés à l’étranger par M. Salamé, son frère, son assistante et des institutions liées à la Banque centrale, a indiqué la source libanaise, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

Fuite des capitaux

Le procureur général Ghassan Oueidat a reçu la demande d’assistance juridique via «l’ambassade suisse à Beyrouth» et non les canaux diplomatiques traditionnels, selon la source judiciaire, évoquant une procédure inhabituelle.