Origine du coronavirus : Le patron de l'OMS veut une enquête sur l'hypothèse d'une fuite d'un labo

Tedros Adhanom Ghebreyesus veut envoyer des experts spécialisés pour faire toute la lumière sur la théorie, considérée comme peu probable, selon laquelle le Covid-19 serait issu d’un laboratoire chinois.

Le patron de l’OMS a réclamé mardi une nouvelle enquête avec des experts spécialisés sur l’hypothèse d’une fuite du virus ayant provoqué la pandémie de Covid-19 d’un laboratoire en Chine et critiqué le manque d’accès aux données brutes des experts internationaux.

«Cela demande d’enquêter plus avant»

Bien que les experts, qui ont enquêté en janvier et février en Chine sur l’origine du virus, aient estimé que l’hypothèse d’une fuite d’un laboratoire soit la moins probable, «cela demande d’enquêter plus avant, probablement avec de nouvelles missions avec des experts spécialisés que je suis prêt à déployer», a assuré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors du briefing qu’il a fait aux pays membres sur le rapport publié officiellement mardi.

«Difficultés à accéder aux données»

Le docteur Tedros s’exprimait juste avant la publication officielle du rapport sur les origines et la conférence de presse de quelques-uns des experts internationaux qui se sont rendus en Chine, en janvier 2021, pour mener l’enquête plus d’un an après le début de la pandémie dans la métropole de Wuhan en décembre 2019.