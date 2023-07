Une enquête sur la mort de 20 moutons conduit à un dépôt d’armes

La semaine dernière, 20 moutons ont été découverts morts sur un alpage au-dessus de Boltigen (BE). Et alors qu’une enquête est en cours pour découvrir ce qui est arrivé aux animaux, des témoins oculaires rapportent à la «Berner Zeitung» (article en allemand) que plusieurs armes ont été trouvées et saisies lors de perquisitions dans le village.