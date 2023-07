Paris: Une enquête vise Sandrine Rousseau pour son élection en 2022

L’enquête a été ouverte début juin pour inscription indue sur une liste électorale par déclaration frauduleuse ou faux certificat et confiée à la Brigade de répression de la délinquance faite aux personnes, a précisé le parquet, confirmant une information de Paris Match.

Sandrine Rousseau dément

Me Tuaillon-Hibon a ajouté que la députée «(démentait) fermement les allégations malveillantes portées à son encontre» et «se met à la disposition de la justice et répondra dans ce cadre à toutes les questions qui lui seront posées».