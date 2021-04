Vaud : Une enseignante et déléguée syndicale porte plainte contre Cesla Amarelle

Licenciée avec effet immédiat pour violation du devoir de réserve à cause d’une publication sur Facebook, une enseignante saisit la justice pour abus d’autorité.

«Si ce n’est pas encore fait, les gouvernements et les élus qui n’ont sciemment pas protégé la constitution et les citoyens mais ont protégé la corruption sont sur le point de se prendre une sacrée dérouillée...» Cette publication sur Facebook d’une enseignante et déléguée syndicale a conduit à son licenciement avec effet immédiat en février. La Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de Vaud lui reproche d’avoir «violé le devoir de réserve qui incombe aux collaborateurs de l’Etat», relève Lausanne Cités.