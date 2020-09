Région parisienne : Une enseignante mise en examen après le suicide d’une élève

Des parents ont déposé une plainte contre une institutrice qui n’aurait rien fait contre le harcèlement dont leur fille était victime au collège. Elle avait mis fin à ses jours au début de l’été 2019.

Une enseignante a été mise en examen le 4 septembre à Pontoise pour «harcèlement sur mineur» et placée sous contrôle judiciaire après le suicide en 2019 d’une collégienne de 11 ans, a-t-on appris vendredi de sources concordantes, confirmant une information du «Parisien».

Interdiction d'enseigner

Cinq mois après le drame, le parquet de Pontoise avait ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire et contre l’enseignante et plusieurs élèves pour «harcèlement moral sur mineur de 15 ans». Le placement sous contrôle judiciaire de cette professeur a été assorti d’une interdiction d’enseigner et d’une obligation de soins psychologiques, selon une source proche du dossier.