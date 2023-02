États-Unis: Firme condamnée pour travail d’enfants dans des abattoirs

États-Unis : Une entreprise condamnée pour du travail d’enfants dans des abattoirs

Packers Sanitation Services employait une centaine d’enfants, âgés de 13 à 17 ans, dans des métiers dangereux et de nuit. L’entreprise du Wisconsin a payé 1,5 million de dollars d’amende.

Aux États-Unis, des adolescents nettoyaient des abattoirs de viande, même de nuit: leur employeur, un sous-traitant de grands groupes, a payé 1,5 million de dollars d’amendes et le Département du travail a alerté sur l’augmentation du nombre de cas de travail d’enfants. «Ces enfants travaillaient avec des produits chimiques dangereux et nettoyaient des équipements de transformation de la viande, notamment des scies à dos, des scies à poitrine et des fendeuses de tête», a indiqué le Département du travail.