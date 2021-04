Espagne : Une entreprise devant la justice après l’électrocution de centaines d’oiseaux

Le parquet de Barcelone a lancé des poursuites contre le géant espagnol de l’énergie Endesa après la mort de centaines de volatiles à cause de ses lignes à haute tension.

C’est un «piège mortel» et un «véritable fléau» pour les cigognes, buses ou autres vautours, selon un rapport du Parquet de Barcelone consulté par l’agence AFP: le distributeur d’électricité Endesa est ainsi accusé de «crime contre les ressources naturelles et l’environnement» pour n’avoir pas suffisamment isolé ses câbles électriques et ses pylônes, provoquant l’électrocution de 255 oiseaux entre 2018 et 2020 dans la région d’Osona, au nord de Barcelone. Des espèces protégées comme les cigognes blanches, les vautours fauves et les buses en ont été victimes, selon le document rédigé par le Ministère public.