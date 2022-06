Genève : Une entreprise du bâtiment dans le viseur d’un syndicat

Vendredi, des membres de Syna ont manifesté devant les locaux de la société SVEMA, dénonçant de graves manquements envers les ouvriers. La direction de l’entreprise a accepté une rencontre, prévue mi-juin.

Mais la liste des reproches ne se limite pas à des problèmes relationnels: selon le syndicat, les ouvriers ne sont pas correctement équipés pour certains travaux spécifiques du second œuvre, ce qui met leur sécurité en jeu. Par ailleurs, Syna relève également des violations de la CCT sur plusieurs points et des retards dans les paiements des salaires. Des manquements qui fâchent d’autant plus le syndicat que Svema travaille pour de nombreuses entités publiques, dont la Ville et le Canton de Genève, la commune de Vernier, les TPG ou encore les SIG, selon ce qu’indique le site internet de la société. Et pour Syna, «à ce titre-là, elle se doit d’être irréprochable».