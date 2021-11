Suisse – Une entreprise genevoise réussit à décontaminer Tchernobyl

Moins 46,6% et moins 37%. Ce sont respectivement les taux de réduction moyenne de radiation dans le sol et de radiation dans l’air obtenus par Exlterra (Excellence pour la Terre), au bout de dix mois d’installation de sa technologie sur un hectare de la zone d’exclusion de Tchernobyl, a annoncé, ce mardi, à Genève, cette entreprise suisse à la pointe de l'innovation. Le plus fou? Sa technologie, le Nucleus Separation Passive System (NSPS), n’utilise rien d’autre que les propres forces de la nature. Vous avez bien lu: pas de substances ni interventions artificielles quelconques. La voie est ouverte pour décontaminer sans rien atrophier.