Certification après enquête

Great Place to Work recueille et analyse depuis plus de trente ans des données permettant de mesurer la culture d’entreprise des organisations. Elle a certifié quelque 200 entreprises en Suisse. «La certification Great Place to Work est attribuée sur la base d’une enquête menée auprès des salariés de l’entreprise au moment de l’enquête», a réagi Patrice Brun, de Great Place to Work Suisse. «Pour être certifiée, l’entreprise doit atteindre au minimum un score moyen de réponses positives de 65% sur soixante questions fermées et avoir une large majorité de salariés qui répondent, a-t-il poursuivi. L’enquête est menée de façon confidentielle auprès des salariés et leur anonymat est protégé car nous ne remettons à aucun moment le fichier des données brutes à l’entreprise participante. Nous n'avons pas révoqué la certification mais nous avons supprimé le message avec la photo sur notre page LinkedIn et la photo sur le site web.»