Une entreprise somme Meta de cesser d’utiliser le nom Threads

Le groupe Meta pourrait de nouveau faire face à la justice. L’entreprise britannique de logiciels Threads Software Limited, qui édite un «hub de messages intelligent» utilisant l’IA pour aider les professionnels à suivre les appels téléphoniques, les courriels et les autres messages, menace de lancer une action en justice contre la maison mère de Facebook et Instagram. Affirmant détenir la marque «Threads» depuis 2012, elle reproche au groupe de Mark Zuckerberg d’avoir utilisé ce nom pour baptiser son nouveau réseau social Threads. Lancé début juillet, ce concurrent de la plateforme de microblogging X (anciennement Twitter) d’Elon Musk compte plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs et a récemment lancé sa version web, ainsi qu’une nouvelle option. La société Threads Software Limited a déclaré qu’elle donnait 30 jours à Meta pour «cesser d’utiliser le nom Threads», rapporte le site spécialisé Engadget. Dans le cas où le groupe américain refusait de se soumettre, elle «demanderait une injonction aux tribunaux britanniques».