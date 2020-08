Royaume-Uni

Une entreprise sur trois compte supprimer des emplois

Une étude co-réalisée par Adecco auprès de 2000 employeurs britanniques indique qu’un tiers de ceux-ci s’attendent à licencier d’ici fin septembre en raison de la crise du coronavirus.

Au total, 33% des 2000 employeurs interrogés s’attendent à licencier d’ici fin septembre, souligne cette étude de Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) et du groupe de travail temporaire Adecco.