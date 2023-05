France voisine: Une enveloppe de 200’000 francs pour le covoiturage 

Le Pôle métropolitain du Genevois français et ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc) s’associent une nouvelle fois pour inciter au covoiturage. «La première campagne, lancée en novembre dernier, a été un véritable succès», ont souligné les deux partenaires, dans un communiqué mardi. L’enveloppe initiale de 100’000 francs prévue jusqu’à fin 2023 a été entièrement consommée avant le mois de mai. Résultat: l’offre a été renouvelée avec un nouveau montant de 200’000 francs. L’aide destinée aux personnes partageant une voiture durera jusqu’à épuisement du fonds, au plus tard le 31 décembre.