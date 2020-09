États-Unis : Une enveloppe empoisonnée envoyée à Trump, un suspect arrêté

De la ricine a été envoyée à la Maison Blanche depuis le Canada, une femme a été arrêtée dans l’État de New York, non loin de la frontière.

«Je confirme qu’une arrestation a été faite au Peace Bridge à Buffalo, New York», a déclaré à l’AFP Aaron Bowker, un responsable des douanes, en référence à un pont qui relie le Canada à l’État de New York. «L’enquête est en cours», a-t-il ajouté.

La presse américaine avait fait savoir samedi que les autorités avaient intercepté une enveloppe contenant de la ricine et adressée à Donald Trump. La lettre avait été découverte plus tôt dans la semaine et n’avait pas été acheminée jusqu’à la Maison Blanche, selon le quotidien «New York Times» et la télévision CNN.