Une envie d’aller danser bridée par le pass Covid-19

Code QR scanné à l’entrée

Avant de pouvoir fouler le sol du temple de la nuit du quartier du Flon, il fallait montrer l’indispensable code QR, sur une attestation obtenue après un test PCR négatif ou une double vaccination (lire l’encadré). Les cerbères à l’entrée scannaient tout et refoulaient celles et ceux dépourvus du sésame en règle.

Parmi les autres boîtes lausannoises à avoir rouvert, le Folklor et le D! Club. Ce dernier avait une maigre affluence vers 1 h 30, car la plupart des jeunes qui s’y étaient présentés n’avaient pas de code QR, or les contrôles y étaient aussi très stricts. Ils étaient alors invités à se rendre non loin de là, au Flon, pour une attestation de test négatif de dernière minute.