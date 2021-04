Genève et Argovie: regards différents

En 2012 et 2013, deux voleurs Roms de 12 et 14 ans avaient fait plus d’un mois de détention provisoire à Genève. Ce qui avait fait hurler les défenseurs des droits de l’enfant, qui dénonçaient l’application sur des mineurs du droit prévu pour les adultes. En 2013, le Tribunal cantonal argovien avait fustigé la «sur-détention» d’un jeune de 12 ans, privé de liberté pendant plus de dix jours. Avec une responsabilité pénale fixée à 10 ans, la Suisse a un des seuils les plus bas d’Europe.