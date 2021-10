New York : Une épidémie causée par l’urine de rat inquiète les autorités sanitaires

La ville de New York enregistre un nombre record de cas de leptospirose, maladie rare présente dans l'urine des rats. La hausse globale des températures serait en cause.

Selon le Département de la santé de l’Etat de New York, au moins 15 cas et un décès ont été recensés en 2021. Trois d’entre eux concernent des sans-abri et une personne a déclaré avoir contracté la maladie lors d'un voyage. Sur les 15 cas, 13 ont entraîné une hospitalisation en raison d'une insuffisance rénale et hépatique aiguë. À titre comparatif, 57 cas ont été détectés dans la Grande Pomme durant les 15 dernières années.